特朗普指前任總統沒致電慰問亡兵家屬惹非議

特朗普總統攻擊他的前任總統,尤其是針對前總統奧巴馬惹來非議 ,他週二為證明自己沒講錯,竟然將白宮幕僚長的陣亡兒子都抬出來,又惹更多是非。

美軍和非洲尼日爾士兵,十多天前在尼日爾西南部聯合巡邏時遭遇突襲,美國特種部隊有4名隊員喪生。

特朗普聲稱已經寫信慰問,並且有計劃盡快打電話給陣亡士兵的家屬,事件又扯到奧巴馬身上,特朗普反指奧巴馬過去並無打電話慰問陣亡美軍士兵的遺屬。

特朗普說:”我不知道他(奧巴馬)有沒有,據我所知,他經常沒有,許多總統都沒有。”

特朗普週二接受霍士新聞電台訪問時,提起白宮幕僚長John Kelly的兒子,在2010年在阿富汗服役時中地雷喪生的事,他反問Kelly有無收到奧巴馬的電話?

特朗普在訪問中說:”我不知道,可以問Kelly將軍,他有沒有接過奧巴馬的電話?我不知道奧巴馬的政策如何。”

根據奧巴馬政府時期的官員說,奧巴馬的確有寫信和打電話給陣亡士兵的家人,今次事件令奧巴馬政府的幕僚憤怒,指特朗普講大話是病態,並認為Kelly應該制止特朗普的‘天生惡毒’。

國會參議院共和黨大老麥凱恩就認為,應該敬重陣亡士兵。

麥凱恩說:”坦白說,我都不知如何去想,我認為開言應敬重其服務與犧牲,這些年輕人為國捐軀。”

