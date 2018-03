法國猶太婆婆被殺 多市發起反猶太主義遊行

By

【i-CABLE】

法國一名85歲猶太裔婆婆,二戰時逃過大屠殺一劫,但近日被懷疑反猶太人的兇徒殺死,引起全國關注,多個城市有民眾遊行,譴責近年復興的反猶太主義。

在1942年,只有9歲的克諾爾僥倖逃過一場導致逾萬人送往納粹集中營的圍捕行動,卻於上星期五在住所被人用刀殺死,身中多刀,住所被縱火,觸發巴黎等多個城市星期三發起靜默遊行。

遊行人士在克諾爾的住所外獻上鮮花,警方以反猶太謀殺起訴兩名男子,包括一名與克諾爾有來往的鄰居,自2000年起,法國共發生了11宗反猶太謀殺,近月多個猶太商戶和住宅被襲擊。

過往被定型為反猶太主義的極右國民陣線領袖瑪麗娜勒龐亦有出席遊行,但其他遊行人士向她高叫「納粹」,要求她離開。

在遊行同一天,巴黎一間大學有猶太學生組織的辦公室被破壞,牆上的塗鴉寫上「巴勒斯坦長存」等字句,法國有逾四十萬猶太裔人口,是歐洲最多的國家。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。