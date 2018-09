香港多媒體人物蕭若元如何評價幾任特首（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

有香港網台之父之稱,曾擔任電視電影編劇兼時事評論員的蕭若元,日前來到舊金山灣區舉行網聚。

週二晚,Millbrae市的采蝶軒餐廳,有330幾名蕭若元的粉絲跟他見面,未開始食飯就已經排滿人龍,要跟他拍照。

有粉絲表示,他是蕭若元主持的時事評論網台節目”最新蕭析”的聽眾,聽了十幾年。

作為時事評論員,他怎樣評價歷屆香港特首呢?

蕭若元說:”我當然最憎是梁振英,曾蔭權是比較好的,除了發展房屋問題之外,林鄭月娥就是”硬中帶軟”,你見她一聽到港獨等問題,一帶一路等,她立即撲出來,好勇敢,義無反顧,但是她執行時手法就有點政治手碗,處理得比梁振英好,梁振英就撩事生非,無事找事幹。”

在美中貿易緊張升溫下,香港的處境他就有這樣的看法。

蕭若元說:”改革開放以來,香港將自己工業移回中國大陸,香港就當經理人角色,以及金融角色,一路到今時今日,現在如果中美貿易衝突再爆發,等如重演冷戰的話,香港不再是避風塘,因為已經無英國人在中間擋住,以前禁運中國,不禁運香港,今日的禁運,會包括香港在內,鋼和鋁已見到。”

另外,他又談到擔心香港財政司司長陳茂波,會將香港外匯用來投資一帶一路。

蕭若元說:”4,000億美元(香港外匯儲備)是香港政府穩定的保證,以及港元穩定的保證,如果用來投資一帶一路,就算不發生像馬來西亞血本無歸的情況,投資基建本身非常低回報及長期。”

除了時事評論,蕭若元在2004年創立網台”香港人網”,現在名為”謎米香港”,做過新聞主播,又曾是電影”省港奇兵”,以及電視劇”天蠶變”的編劇。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。