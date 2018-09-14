香港多媒體人物蕭若元如何評價幾任特首（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

有香港網台之父之稱，曾擔任電視電影編劇兼時事評論員的蕭若元，日前來到舊金山灣區舉行網聚。

週二晚，Millbrae市的采蝶軒餐廳，有330幾名蕭若元的粉絲跟他見面，未開始食飯就已經排滿人龍，要跟他拍照。

有粉絲表示，他是蕭若元主持的時事評論網台節目”最新蕭析”的聽眾，聽了十幾年。

作為時事評論員，他怎樣評價歷屆香港特首呢？

蕭若元說：”我當然最憎是梁振英，曾蔭權是比較好的，除了發展房屋問題之外，林鄭月娥就是”硬中帶軟”，你見她一聽到港獨等問題，一帶一路等，她立即撲出來，好勇敢，義無反顧，但是她執行時手法就有點政治手碗，處理得比梁振英好，梁振英就撩事生非，無事找事幹。”

在美中貿易緊張升溫下，香港的處境他就有這樣的看法。

蕭若元說：”改革開放以來，香港將自己工業移回中國大陸，香港就當經理人角色，以及金融角色，一路到今時今日，現在如果中美貿易衝突再爆發，等如重演冷戰的話，香港不再是避風塘，因為已經無英國人在中間擋住，以前禁運中國，不禁運香港，今日的禁運，會包括香港在內，鋼和鋁已見到。”

另外，他又談到擔心香港財政司司長陳茂波，會將香港外匯用來投資一帶一路。

蕭若元說：”4,000億美元（香港外匯儲備）是香港政府穩定的保證，以及港元穩定的保證，如果用來投資一帶一路，就算不發生像馬來西亞血本無歸的情況，投資基建本身非常低回報及長期。”

除了時事評論，蕭若元在2004年創立網台”香港人網”，現在名為”謎米香港”，做過新聞主播，又曾是電影”省港奇兵”，以及電視劇”天蠶變”的編劇。

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