委內瑞拉反對派知名人士、加拉加斯前市長萊德斯馬,當地凌晨突然在寓所被多名相信是情報人員帶走,萊德斯馬被帶走時,仍身穿睡衣。另一名反政府領袖洛佩斯,亦在同一晚被情報人員強行押走。

洛佩斯在2014年初因煽動反政府罪名入獄,上月初改為家中軟禁,他與萊德斯馬分別呼籲民眾杯葛剛在星期日的制憲議會選舉。

他們的家人在Twitter 稱,兩人目前仍然下落不明,若有不測,總統馬杜羅要負全責。

