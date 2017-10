波蘭東南部一個商場,一名持刀男子刺傷多人,至少一人死亡,他之後被制服。

事發後,大批警車及救護車到場,商場顧客疏散到街上。

事發於波蘭喀爾巴阡省一個商場,週五下午,一名27歲男子持刀在商場內刺傷多人,他之後被途人合力制服。

事件中,一名女顧客死亡,另外至少十人受傷。警方指疑犯是當地人,精神狀態極不穩定,相信事件與恐怖襲擊無關。

