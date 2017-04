By

【KTSF 歐志洲報導】

中半島聖馬刁(San Mateo)一間星巴克咖啡店,上個月被人打劫,警方希望民眾能夠提供線索。

案件發生在3月21日晚上9點15分,警方表示,這名男子來到East Fourth Avenue的星巴克,涉嫌把一張要錢的字條交給一名店員,該名店員於是將收銀機中的錢交給這個男子。

警方表示,這名白人男子大約50歲,身高5呎10吋,體重約200磅,光頭、戴眼鏡。

有任何線索的民眾,可以向聖馬刁警方舉報。

更多新聞:

南灣婦學校附近險被姦 聖荷西男子疑涉案被捕

華裔男子假份醫生性侵兩女 判監一年

山景城青年涉露體被捕 警呼籲受害人挺身指證

舊金山老婦訪谷區遇劫 賊匪搶走錢包鑰匙

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。