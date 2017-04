By

【KTSF】

聖荷西州立大學校區警方說,一名女子星期二在校園附近南7街和東San Fernando街慢跑時,被一名非洲裔男子襲擊。

女子最終成功逃離現場,但襲擊者一直追著她,直至女子逃入一輛路過的車子裡。

襲擊者其後出現在東San Fernando街和東10街,他是一名非洲裔,年約40歲男子,身形較瘦,約6呎3吋高,事發時頭戴灰色帽,棕色迷彩夾克,深藍色牛仔褲,左臉頰上有一顆顯著的痣。

有線索的人士,請聯繫聖荷西大學警察部,電話:(408) 924-2222。

