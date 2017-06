東灣華裔少女家中被殺 20年後兇徒仍未落網

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣阿拉米達縣(Alameda)縣警正嘗試利用一種新工具,去破另一宗案發超過20年的懸案,死者是一名華裔少女,她當年在自己的家中被殺。

死者Jenny Lin的父母,在家中仍舊保留Jenny生前的一點一滴,Jenny去世時只有14歲,她當年成績優異,亦熱愛音樂。

1994年5月27日,Jenny的爸爸放工,回到當年位於Castro Valley的家中,他發現女兒Jenny在浴室被人刺死。

Jenny一家已經搬到洛杉磯,當年目睹女兒死狀的爸爸表示,事件令全家人很震驚,Jenny的媽媽指,因為兇手仍逍遙法外,這23年來仍未對女兒的死釋懷,為Jenny伸冤,成為了一家人最重要的事。

案件發生後,曾經有過不少線索,但仍未找到兇手,警方認為兇手是有預謀犯案,他掌握了Jenny一家每日的行蹤,然後打破住宅一扇窗,潛日家中犯案。

近日聯邦調查局利用3D技術,為當年發生兇案的住宅製作了模型,重新檢視當年所有收集的證據,並且對外公布,希望喚醒知情人士對案件的回憶。

Jenny的家人指,失去女兒的傷痛將永遠伴隨他們,但起碼給予無辜喪命的Jenny一個公道,警方為Jenny的案件懸紅10萬,有線索的民眾可致電(510) 667-7721與警方聯絡。

更多新聞:

舊金山Alemany大道疑爆兇案 男子倒臥現場不治

華裔女子16年前夜店外被殺 兇徒仍逍遙法外(視頻)

華裔醫生因職場糾紛被控殺害同僚 料囚32年

南灣失蹤少女命案 謀殺罪成男子逃過死刑

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。