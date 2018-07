4男女疑盜用信用卡購物 警發照追緝

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣Mountain View警方與中半島Daly City警方正尋找4名懷疑使用盜用信用卡購物的賊人。

Mountain View警方表示,6月27日晚上7時半,照片上的男子涉嫌利用一張盜用的信用卡,在Charleston路上一間戶外用品店購物,當交易被拒絕後,男子又再嘗試用另一張盜用信用卡付款,不過同樣不成功。

同場照片右方的女子,用第三張盜用信用卡,買了兩隻健身用手錶及一部相機,涉及款項超過1,000元。

警方指,兩名疑犯都是拉美裔,男子年約30至35歲,留有中長度黑髮及短鬍鬚,中等身材,兩隻手臂上有多個紋身。

女疑犯年約20至25歲,瘦身材 留有及肩直黑髮,案發時穿著白色花裙,有疑犯資料的人士,請與警方聯絡。

另外,在6月23日星期六,Daly City警方指,兩名男子涉嫌爆竊當地Planet Fitness健身中心一個儲物櫃,偷走事主的錢包,然後利用偷走的信用卡在Colma的Target及Best Buy購物。

警方相信,二人當時駕駛一架2000年的黑色Chevy Suburban SUV。

有疑犯資料的民眾,請致電(650) 991-8119與警方聯絡。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。