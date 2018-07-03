4男女疑盜用信用卡購物 警發照追緝

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【KTSF 陳嘉琪報導】

南灣Mountain View警方與中半島Daly City警方正尋找4名懷疑使用盜用信用卡購物的賊人。

Mountain View警方表示，6月27日晚上7時半，照片上的男子涉嫌利用一張盜用的信用卡，在Charleston路上一間戶外用品店購物，當交易被拒絕後，男子又再嘗試用另一張盜用信用卡付款，不過同樣不成功。

同場照片右方的女子，用第三張盜用信用卡，買了兩隻健身用手錶及一部相機，涉及款項超過1,000元。

警方指，兩名疑犯都是拉美裔，男子年約30至35歲，留有中長度黑髮及短鬍鬚，中等身材，兩隻手臂上有多個紋身。

女疑犯年約20至25歲，瘦身材 留有及肩直黑髮，案發時穿著白色花裙，有疑犯資料的人士，請與警方聯絡。

另外，在6月23日星期六，Daly City警方指，兩名男子涉嫌爆竊當地Planet Fitness健身中心一個儲物櫃，偷走事主的錢包，然後利用偷走的信用卡在Colma的Target及Best Buy購物。

警方相信，二人當時駕駛一架2000年的黑色Chevy Suburban SUV。

有疑犯資料的民眾，請致電(650) 991-8119與警方聯絡。

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