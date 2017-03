By

【KTSF 劉瑩報導】

灣區南部的Santa Cruz縣一個小鎮週日發生一宗震驚社區的人倫慘劇,一對父女死亡。

事發於週日下午在Capitola市一個購物廣場的停車場裡面,警方最先接到女童母親報案,稱其丈夫試圖自殺。

當警方趕到現場的時候,發現女童和她父親倒臥在一輛汽車裡面,兩人身上都有槍傷。

據警方消息報案人表示,一家三口原本在購物商場內購物,女童父親卻威脅要自殺,初步相信女童父親是在汽車內槍殺女童後自殺,目前警方暫未公佈更多案件的詳情。

