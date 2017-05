【i-CABLE】

泰國曼谷一間軍方醫院發生爆炸,至少20人受傷。

爆炸在醫院登記大堂發生,據報傷者大部分是等候診症的退役軍人,多人被玻璃窗碎片擊傷。

軍方在現場發現電線及鋼鐵碎片,相信爆炸由土製炸彈造成。

週一是泰國軍事政變3週年,當局正調查爆炸是否與事件有關。

