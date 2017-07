涉殺害章瑩穎疑犯曾瀏覽綁架網站 章家悲痛欲絕

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

失蹤近一個月的中國女訪問學者章瑩穎,懷疑被同校一名前物理系助教綁架後撕票,這名疑犯將於週一首度提堂。

目前警方仍沒有公開有關案件的詳細內容,而伊利諾伊大學將為她舉辦悼念儀式。

27歲的疑犯Brendt Christensen是在讀博士,目前已在當地大學工作超過3年。

據學院一名教授稱,收到很多教職員送來的郵件,對於Christensen是疑犯都表示震驚,而他以前並無不良紀錄。

上星期章瑩穎的爸爸及男朋友仍在當地舉辦燭光祈福活動,祈求章瑩穎可以平安歸來,不過隨著FBI拘捕懷疑綁架章瑩穎的男子,並推斷章瑩穎很可能已遇害,章瑩穎家人的朋友指,章家現在悲痛欲絕,中國駐芝加哥總領事洪磊已敦促司法部要公正審判。

警方透露,在拘捕Christensen前已監視他近兩星期,並在6月29日監聽疑犯描述綁架一名亞裔女性的細節,隨即將其拘捕。

警方亦在他的手機上,發現他在兩個月前瀏覽過名叫”綁架入門”的論壇,並閱讀了有關如何綁架的相關文章。

章瑩穎來美國僅僅逗留了幾個月就被綁架,根據監控錄像顯示,她登上Christensen駕駛的黑色Saturn Astra汽車,之後音信全無。

消息指,美國控方將在聯邦法院起訴疑犯,因為案發地伊利諾伊州沒有死刑,而聯邦法院法律則規定”綁架致死”的最高刑罰是死刑。

伊利諾伊大學將於校園內為章瑩穎及其家人舉行悼念儀式。

