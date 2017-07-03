涉殺害章瑩穎疑犯曾瀏覽綁架網站 章家悲痛欲絕

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【KTSF 陳嘉琪報導】

失蹤近一個月的中國女訪問學者章瑩穎，懷疑被同校一名前物理系助教綁架後撕票，這名疑犯將於週一首度提堂。

目前警方仍沒有公開有關案件的詳細內容，而伊利諾伊大學將為她舉辦悼念儀式。

27歲的疑犯Brendt Christensen是在讀博士，目前已在當地大學工作超過3年。

據學院一名教授稱，收到很多教職員送來的郵件，對於Christensen是疑犯都表示震驚，而他以前並無不良紀錄。

上星期章瑩穎的爸爸及男朋友仍在當地舉辦燭光祈福活動，祈求章瑩穎可以平安歸來，不過隨著FBI拘捕懷疑綁架章瑩穎的男子，並推斷章瑩穎很可能已遇害，章瑩穎家人的朋友指，章家現在悲痛欲絕，中國駐芝加哥總領事洪磊已敦促司法部要公正審判。

警方透露，在拘捕Christensen前已監視他近兩星期，並在6月29日監聽疑犯描述綁架一名亞裔女性的細節，隨即將其拘捕。

警方亦在他的手機上，發現他在兩個月前瀏覽過名叫”綁架入門”的論壇，並閱讀了有關如何綁架的相關文章。

章瑩穎來美國僅僅逗留了幾個月就被綁架，根據監控錄像顯示，她登上Christensen駕駛的黑色Saturn Astra汽車，之後音信全無。

消息指，美國控方將在聯邦法院起訴疑犯，因為案發地伊利諾伊州沒有死刑，而聯邦法院法律則規定”綁架致死”的最高刑罰是死刑。

伊利諾伊大學將於校園內為章瑩穎及其家人舉行悼念儀式。

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