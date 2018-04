警方公開YouTube女槍手案發前與警員對話視頻

By

【KTSF 萬若全報導】

Mounatin View警方週五公布YouTube總部槍擊案發生前,警方跟女槍手Nasim Aghdam對話。

整段對話大約十分鐘,警方在案發前一晚半夜1點多,在Mountian View一個購物商場發現Nasim駕駛的白色汽車。

警方表示,因為有很多失竊的車子丟棄在這裡,所以上前盤查。

警員向她問道:”你有服任何藥物嗎?(Nasim:沒有)你應該服藥嗎?(Nasim:沒有)你不會想傷害自己吧?你不會想傷害別人吧?你不會想自殺吧?沒有”。

Mountian View警方說,兩名警員都是受過訓練的,並沒有發現Nasim有精神異狀。

事後警方有通報Nasim的父親,告訴他Nasim不願跟他聯絡,後來在槍案發生前,Nasim的父親又通知警方說,Nasim曾說對YouTube很不滿,但警方並沒有進一步的跟Nasim連絡。

11小時後也就是4月3日下午,Nasim在YouTube總部開槍,造成3人受傷,自己吞槍自盡。

視頻:http://www.mountainview.gov/news/displaynews.asp?NewsID=1305&TargetID=9

