警方公開YouTube女槍手案發前與警員對話視頻

By

【KTSF 萬若全報導】

Mounatin View警方週五公布YouTube總部槍擊案發生前，警方跟女槍手Nasim Aghdam對話。

整段對話大約十分鐘，警方在案發前一晚半夜1點多，在Mountian View一個購物商場發現Nasim駕駛的白色汽車。

警方表示，因為有很多失竊的車子丟棄在這裡，所以上前盤查。

警員向她問道：”你有服任何藥物嗎？（Nasim：沒有）你應該服藥嗎？（Nasim：沒有）你不會想傷害自己吧？你不會想傷害別人吧？你不會想自殺吧？沒有”。

Mountian View警方說，兩名警員都是受過訓練的，並沒有發現Nasim有精神異狀。

事後警方有通報Nasim的父親，告訴他Nasim不願跟他聯絡，後來在槍案發生前，Nasim的父親又通知警方說，Nasim曾說對YouTube很不滿，但警方並沒有進一步的跟Nasim連絡。

11小時後也就是4月3日下午，Nasim在YouTube總部開槍，造成3人受傷，自己吞槍自盡。

視頻：http://www.mountainview.gov/news/displaynews.asp?NewsID=1305&TargetID=9

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。