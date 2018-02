By

【i-CABLE】

以色列警方建議起訴總理內塔尼亞胡涉貪,內塔尼亞胡則否認指控。 內塔尼亞胡發表電視講話,稱涉貪指控毫無根據,批評警方建議起訴猶如政治逼害,又指自己從政多年一心為國家,他不會辭職,亦會尋求連任。 以色列傳媒報道指,內塔尼亞胡主要涉及兩宗貪污案件,包括涉嫌收受商人款待,以及賄賂一份報章,要求報章作出正面報道。內塔尼亞胡去年曾接受反貪部門問話,他亦否認所有指控。司法部已接獲警方建議,最快數周內決定是否檢控。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。