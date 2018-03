By

阿拉巴馬州一間高中週三下午發生槍擊案,一名17歲少女在課室內中槍身亡,警方稱案件估計是意外,但已扣查一名涉案人士。

事發於Birmingham市的Huffman高中,當地警方正翻看監控視頻和向師生問話,以查出發生槍擊案的起因。

警方現階段把案件列作意外處理,但仍有很多問題尚待解答。

Birmingham市長Randall Woodfin稱,遇害的少女是該校的學生,剛過18歲生日,已獲大學取錄,夢想是成為一名護士。

警方稱,槍擊案發生前,並沒有發生任何爭吵或打鬥,案件中還有一名17歲少年受槍傷,當局沒有透露他是否涉及案件。

