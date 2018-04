By

【KTSF】

舊金山一名便衣警員週二下午在田德隆區過馬路時,被一輛汽車撞傷,肇事司機不顧而去,警員需要送院治療,沒有生命危險。

該名警員在下午3時左右,在Larkin街附近橫過Eddy街,其間被一輛藍色四門房車撞倒,該輛汽車當時正在北行的Larkin街轉入西行的Eddy街。

警方仍在調查這宗車禍,任何人如能提供消息,請致電(415) 575-5555聯絡警方。

