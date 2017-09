By

【KTSF】

達拉斯市郊Plano市一幢住屋週日晚發生9死命案,死者包括被警員殺害的疑兇,事發時住屋內有一眾人在看美足賽事,一名男子突然開槍掃射,釀成血案。

警方於晚上8時左右接報,到場後一度與疑兇對歭,後來有警員開槍將疑兇射殺。

警方在現場發現9人中槍,其中7人已死亡,兩人送院搶救,其中一人送院後不治。

警員到場時,還聽到屋內傳出槍聲。

警方稱,死者是認識疑兇,而據其中一名死者的母親稱,她女兒是案發住屋的業主,最近剛與結婚6年的丈夫離婚,案發當晚她邀請友人到她家看球賽,豈料發生慘劇。

