【KTSF 黃恩光報導】

南灣聖荷西警方以及東灣佛利蒙市警方公開閉路電視片段,呼籲市民提供線索,協助警方拘捕一名涉嫌與北加州多宗搶劫案有關的持槍亞裔男子。

警方表示,這名匪徒去年10月17號至11月7號期間搶劫聖荷西、佛利蒙以及Stockton市的煙酒店和便利店。

匪徒被指是一名20多歲的亞裔男子,約5呎8吋高,體重175磅,他有時穿著橙色工地背心,拿著手槍進去店鋪搶劫。

他去年11月初涉嫌搶劫佛利蒙市Mohave Drive一家7 11便利店,警方現懸紅緝拿匪徒歸案。

市民如果有線索,請致電聖荷西警方,電話:(408) 277-4166,或佛利蒙市警方,電話:(510) 790-6954。

