北加血案槍手先殺妻後外出犯案 警方早知他有非法槍械

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【KTSF 游瑋珊報導】

北加州小鎮Rancho Tehama Reserve的連環槍擊案，警方在槍手寓所地板下發現他妻子的遺體，連同槍手在內，死亡人數增加至6人，警方證實，槍手有涉嫌襲擊前科，槍枝是非法得來。

Rancho Tehama Reserve週二發生的連環槍擊案，案情細節浮面，警方相信，槍手Kevin Janson Neal的寓所是第一現場，他妻子早在週一已遇害。

警方又證實，槍手1月時涉嫌刺到鄰居，被控持可致命武器襲擊，之後獲准以16萬元保釋。

美聯社取得的法庭文件顯示，到2月他被禁止持槍，警方就承認，週二起獲的槍屬非法生產，並用了他人的名字登記。

針對社區有人曾投訴槍手不時在屋內開槍，但報警後，警方反而著業主聯會跟進，縣警強調，他們有調查過。

Tehema縣助理縣警長Phil Johnston：”你得明白，我們沒法預知他人的行動，我們沒有水晶球，我們想接觸他，但他沒有配合執法人員，他是故意不來應門。”

據槍手在北卡羅萊納州的家人表示，知道他種植大麻，跟鄰居有爭執，而Neal本身也有精神問題，有時會沒法控制狂怒。

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