北加血案槍手先殺妻後外出犯案 警方早知他有非法槍械

【KTSF 游瑋珊報導】

北加州小鎮Rancho Tehama Reserve的連環槍擊案,警方在槍手寓所地板下發現他妻子的遺體,連同槍手在內,死亡人數增加至6人,警方證實,槍手有涉嫌襲擊前科,槍枝是非法得來。

Rancho Tehama Reserve週二發生的連環槍擊案,案情細節浮面,警方相信,槍手Kevin Janson Neal的寓所是第一現場,他妻子早在週一已遇害。

警方又證實,槍手1月時涉嫌刺到鄰居,被控持可致命武器襲擊,之後獲准以16萬元保釋。

美聯社取得的法庭文件顯示,到2月他被禁止持槍,警方就承認,週二起獲的槍屬非法生產,並用了他人的名字登記。

針對社區有人曾投訴槍手不時在屋內開槍,但報警後,警方反而著業主聯會跟進,縣警強調,他們有調查過。

Tehema縣助理縣警長Phil Johnston:”你得明白,我們沒法預知他人的行動,我們沒有水晶球,我們想接觸他,但他沒有配合執法人員,他是故意不來應門。”

據槍手在北卡羅萊納州的家人表示,知道他種植大麻,跟鄰居有爭執,而Neal本身也有精神問題,有時會沒法控制狂怒。

