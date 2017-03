法國華人遭警察擊斃 引發示威騷亂35人被捕

【戈-CABLE】

法國巴黎一名華裔男子在家中被警員開槍擊斃,引發騷亂,至少35人被捕。警方指死者企圖用利器襲擊警員,家人則指他當時只是在準備晚飯,當地華人連續第二天上街抗議。

示威者在巴黎19區警署外向警員投擲雜物,焚燒汽車,又燃點雜物,堵塞馬路。

據報警方一度發射煙霧彈及鳴槍,拘捕數十人,數小時後平息衝突。約150人原本在警署外,悼念星期日晚被警方擊斃、原籍浙江青田、姓劉的57歲華人。

事發經過,警方及死者家人各執一詞。警方稱當晚上門調查一宗家庭糾紛時,男戶主以利器襲擊警員,該警員穿上了防彈背心才得以保命,另一警員將男戶主擊斃。

死者家人則指,父親當時準備劏魚做晚餐,因而拿著剪刀,應門後警員沒警告下開槍。

示威者星期二繼續到警署外示威,要求查明真相,嚴懲開槍警員,以及釋放被捕人士。

警方已展開內部調查,並與死者家屬會面,聽取他們的說法。

