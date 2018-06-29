馬州警方5年前曾調查報館槍手 但指他沒威脅

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【KTSF 游瑋珊報導】

馬里蘭州造成5死3傷的報館槍擊案，槍手被指早在6年前，就已因為不滿報社報導他涉及的騷擾案而發放威嚇，當局就形容他行動早有預謀，還預先堵住報館後門，令員工沒法逃走。

涉嫌在週四闖入Capital Gazette報館開槍的是38歲的Jarrod Ramos，警方承認，早在2013年就曾調查過，他在網上發放的言論，但認為未構成威脅，加上報社為免火上加油，決定不再追究。

他跟報社的恩怨源於報章報導，他涉嫌騷擾他高中舊同學，他曾在2012年控告報社誹謗，但法官指缺乏證據而拒絕受理，他之後轉闢社交媒體戰線。d

Capital Gazette前編緝兼出版人Tom Marquardt說：”他續在社交媒體上謾罵，說我們怎樣，如何影響他的人生，還有如何騙人，他從沒說我要殺了你，他說我希望你咽氣，想你死，然後附以我前上司的照片，他剛喪命了。”



警方表示，在Ramos的寓所，找到他策劃襲擊的證據，檢察部門相信，被制伏時躲在枱底的Ramos，早擬好施襲和逃走路線，有報社實習生也憶述，發現後門不通時，才驚覺事件並非隨機襲擊。

實習生說，那門平常從不上鎖，從那裡出去從沒問題，但那天不知怎的卻卡住了，那時才意識到，整件事是故意的。

警方證實，3男兩女死者分別是3名編輯、一名記者和一名銷售助理。

Ramos被控5項一級謀殺，週五首次應訊，法官不准他保釋，由於馬里蘭州沒死刑，最高刑罰是終身監禁。

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