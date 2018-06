馬州警方5年前曾調查報館槍手 但指他沒威脅

By

【KTSF 游瑋珊報導】

馬里蘭州造成5死3傷的報館槍擊案,槍手被指早在6年前,就已因為不滿報社報導他涉及的騷擾案而發放威嚇,當局就形容他行動早有預謀,還預先堵住報館後門,令員工沒法逃走。

涉嫌在週四闖入Capital Gazette報館開槍的是38歲的Jarrod Ramos,警方承認,早在2013年就曾調查過,他在網上發放的言論,但認為未構成威脅,加上報社為免火上加油,決定不再追究。

他跟報社的恩怨源於報章報導,他涉嫌騷擾他高中舊同學,他曾在2012年控告報社誹謗,但法官指缺乏證據而拒絕受理,他之後轉闢社交媒體戰線。d

Capital Gazette前編緝兼出版人Tom Marquardt說:”他續在社交媒體上謾罵,說我們怎樣,如何影響他的人生,還有如何騙人,他從沒說我要殺了你,他說我希望你咽氣,想你死,然後附以我前上司的照片,他剛喪命了。”



警方表示,在Ramos的寓所,找到他策劃襲擊的證據,檢察部門相信,被制伏時躲在枱底的Ramos,早擬好施襲和逃走路線,有報社實習生也憶述,發現後門不通時,才驚覺事件並非隨機襲擊。

實習生說,那門平常從不上鎖,從那裡出去從沒問題,但那天不知怎的卻卡住了,那時才意識到,整件事是故意的。

警方證實,3男兩女死者分別是3名編輯、一名記者和一名銷售助理。

Ramos被控5項一級謀殺,週五首次應訊,法官不准他保釋,由於馬里蘭州沒死刑,最高刑罰是終身監禁。

