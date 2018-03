By

【KTSF 游瑋珊報導】

中半島聖馬刁市(San Mateo)警方上週接到有人報稱,聽到一名男子聲稱要到學校開槍,警方週一在多間學校加派警力。

警方表示,涉事的白人男子年約35歲,上週五傍晚將近6時,警方收到一名正在體育用品店的顧客報案,他聲稱聽到該名男子向店員聲稱要買槍,並要到學校開槍,還找店員介紹衣物。

警方到在South El Camino Real的現場後,並沒找到該名男子,目擊者也不確定威嚇的可信程度。

但為謹慎計,正追緝該男子的下落,本週也會在縣內學校加強保安。

