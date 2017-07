By

【KTSF】

警方證實,星期一在南灣聖荷西市中槍身亡的死者是一名年輕亞裔女子。

案發現場是南10街600號地段一個住宅,距離聖荷西州立大學只有兩個街口,警方表示,死者是20歲的鄧氏美娜(Myla Thi Dang),是Monterey縣Marina市的居民。

星期一下午5點左右,有人報警說聽到住宅裡傳出巨響,警方在現場發現死者身中最少一槍,兇手仍然在逃。

雖然案發現場位於聖荷西州立大學附近,州大發言人對本台表示,死者並不是該校的學生。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。