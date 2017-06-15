舊金山警方公布UPS槍擊案死者 其中一人是華裔

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【KTSF 陶璟樂報導】

舊金山警方已公布UPS郵遞中心槍擊案3名受害人的身分，其中一人是華裔，還有一名死者是3個孩子的父親。

死者分別是46歲男子Michael Lefiti、56歲男子Wayne Chan，以及50歲男子Benson Louie，其中Lefiti為3個孩子的父親，鄰居和朋友稱他為”Big Mike”。

事發時剛好路過的Mike McDonald說：”他說他叫Mike，大家叫他’Big Samoan’，他是個大塊頭，也是一個很好的人。”

McDonald說，他看到Lefiti後背中槍，倒在人行道上 流很多血。

在等待救護車到來之前，McDonald一直陪在他身旁，他說Big Mike一直在講話。

他說：”他不明白為甚麼那人襲擊他，他一無所有，他說他知道那人是誰，他是一個司機，他說他與他並無過節。”

他說Big Mike提到了他的3個孩子：”*他只想告訴他們他愛他們，和所有的一切，我不知道怎麼傳達，我相信是上帝這樣說：’他愛他的家庭和孩子’。”

他的鄰居也把Big Mike一直當朋友，Jaime說：”我認識他很久 小時每次見面，他都很和善，好人一個，對朋友家人都很關愛。”

鄰居說Big Mike平時喜歡打籃球去教堂。

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