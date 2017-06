舊金山警方公布UPS槍擊案死者 其中一人是華裔

By

舊金山警方已公布UPS郵遞中心槍擊案3名受害人的身分,其中一人是華裔,還有一名死者是3個孩子的父親。

死者分別是46歲男子Michael Lefiti、56歲男子Wayne Chan,以及50歲男子Benson Louie,其中Lefiti為3個孩子的父親,鄰居和朋友稱他為”Big Mike”。

事發時剛好路過的Mike McDonald說:”他說他叫Mike,大家叫他’Big Samoan’,他是個大塊頭,也是一個很好的人。”

McDonald說,他看到Lefiti後背中槍,倒在人行道上 流很多血。

在等待救護車到來之前,McDonald一直陪在他身旁,他說Big Mike一直在講話。

他說:”他不明白為甚麼那人襲擊他,他一無所有,他說他知道那人是誰,他是一個司機,他說他與他並無過節。”

他說Big Mike提到了他的3個孩子:”*他只想告訴他們他愛他們,和所有的一切,我不知道怎麼傳達,我相信是上帝這樣說:’他愛他的家庭和孩子’。”

他的鄰居也把Big Mike一直當朋友,Jaime說:”我認識他很久 小時每次見面,他都很和善,好人一個,對朋友家人都很關愛。”

鄰居說Big Mike平時喜歡打籃球去教堂。

