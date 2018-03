By

【KTSF】

喬治亞州一間高中週三有教師反鎖課室,再在裏面開槍,事件中沒有人受傷。

事發於Dalton高中,課室內當時沒有學生,但有學生在逃走時扭傷足踝。

警方稱,涉案的53歲教師名叫Jesse Randall Davidson,教授社會學,一度與警員對歭30至45分鐘,之後被警方帶走。

警方尚未透露他開槍的原因,但在一週前,警員曾在該校一樓一間課室發現威嚇字條,暫時未知與週三的開槍案是否有關連。

該張字條是於2月21日被發現,當中指稱該校翌日會受威脅。

而在2月14日,佛羅里達州Marjory Stoneman Douglas高中發生槍擊血案後,全美多間學校都報稱曾收到威嚇。

