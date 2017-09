西南航空女乘客被強拉下機 視頻拍下過程（視頻）

By

美國再發生乘客被強拉下機的事件,這次是在西南航空一班從巴爾的摩起飛的客機,有女乘客被警員強行移走,過程被同機乘客拍攝下來,並上載社交網站。

該名女乘客報稱,她對動物嚴重敏感,而機上當時有兩隻狗,機組人員遂要求她下機,但女乘客拒絕,於是機組人員召喚警員介入。

一名電影製作人當時在同一班機上,他立即把過程拍下,視頻可見女乘客與警員有糾纏,事件令人回想起今年4月,一名亞裔醫生在聯合航空一班從芝加哥起飛的客機被警員強行拖下機的事故。

西南航空可能從聯航事件中汲取了教訓,已立即對該名女乘客致歉,發言人Chris Mainz週三稱,他們對事態發展和乘客被執法人員移走感到不安。

Mainz表示,女乘客報稱她對寵物有嚴重敏感,程度可以致命,但因為無法出示醫生證明,因此無法繼續乘機往洛杉磯。

當時在場的其他乘客稱,女乘客坐在後方,多名西南航空職員曾上前跟她交涉,包括其中一名機師,當時有職員提出可在翌日安排她乘機離開,但她拒絕,而她當時乘搭的航班是當天最後的航班。

職員最後要召喚警員介入,警員到場後要求她下機,從視頻可見,其中一名警員從後推她,另一名警員則在前面拉她。

其間該名女乘客說:”你們在做甚麼?我會自行下機,不要碰我!”

其中一名警員回答說:”好,一起走,一起走。”

期間有乘客叫女乘客必須投訴,另外有人對女乘客說自行下機,這樣不會受傷。

西南航空沒有披露女乘客的名字,但她在視頻中曾說她是教授,趕著乘機到洛杉磯,因為她父親翌日要接受手術。

