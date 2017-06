By

【KTSF 吳倩妤報導】

澳洲墨爾本一名懷疑與極端組織有聯繫的男子挾持人質,與警方對峙最終被擊斃,另外一名人質被殺。

事發在當地星期一下午,一名持槍男子在墨爾本涉嫌在一幢住宅大樓殺害一名男子,再挾持一名女子,與警方對峙。

警方包圍住宅大樓與槍手駁火,槍手其間聲稱效忠伊斯蘭國和阿爾蓋達組織。

警方約一小時後將槍手擊斃,救出被挾持女子,3名警員在行動中受傷,當局正調查疑兇與恐怖組織有否聯繫。

