【KTSF】

舊金山警察委員會週三晚投票通過政策,規範警員使用電擊槍。

政策規定,警員只能在對方攜帶了槍械以外的武器,並可能對他人造成傷害的情況下使用電擊槍,如果對方猛烈地拒捕,警員亦可以使用電擊槍。

政策亦禁止警員向特定人群使用電擊槍,包括孕婦、長者、身體脆弱者、小童,及警方相信患有身體或精神重病的人士。

警局亦將設立監察組,監督調查電擊槍的使用情況。

去年11月,警委會通過容許警員從今年12月起使用電擊槍,報導指,警方將在制定政策細節後,開始為警員購備電擊槍。

