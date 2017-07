北灣騙徒冒充執法人員進行電話詐騙 受害人損失2千元

By

【KTSF 崔凱橋報導】

北灣Marin縣警方呼籲民眾小心提防一種電話騙案,騙徒冒充執法人員,要求事主交錢免被拘捕。

Marin縣警方表示,近日當地一名居民收到騙徒假裝成Marin縣警辦公室人員的電話稱,由於受害人沒有按通知,如期到法院進行陪審團甄選,因此被追緝。

騙徒訛稱受害人只要付款,就可以免被拘捕,要求事主購買Green Dot現金預付卡,並存入款項後,將卡背後的號碼及資料告訴騙徒。

受害人上當,損失了接近2,000元。

警方提醒市民,任何一個執法機構,都不會透過電話向任何人要求付錢,以及威嚇要作出拘捕。

如果有人收到類似的電話,都不要提供個人資料,應該立刻收線,並聯絡地方執法機構。

更多新聞:

電話詐騙案頻傳 收到騙徒電話應如何應對(視頻)

Palo Alto現多宗電話騙案 騙徒訛稱事主家人釀車禍索賠

祈福黨再現舊金山 騙徒指事主患癌需捐款祈福(視頻)

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。