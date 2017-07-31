北灣騙徒冒充執法人員進行電話詐騙 受害人損失2千元

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【KTSF 崔凱橋報導】

北灣Marin縣警方呼籲民眾小心提防一種電話騙案，騙徒冒充執法人員，要求事主交錢免被拘捕。

Marin縣警方表示，近日當地一名居民收到騙徒假裝成Marin縣警辦公室人員的電話稱，由於受害人沒有按通知，如期到法院進行陪審團甄選，因此被追緝。

騙徒訛稱受害人只要付款，就可以免被拘捕，要求事主購買Green Dot現金預付卡，並存入款項後，將卡背後的號碼及資料告訴騙徒。

受害人上當，損失了接近2,000元。

警方提醒市民，任何一個執法機構，都不會透過電話向任何人要求付錢，以及威嚇要作出拘捕。

如果有人收到類似的電話，都不要提供個人資料，應該立刻收線，並聯絡地方執法機構。

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