聯航乘客拖下機事件 航警錄音對話曝光（視頻）

【KTSF 游瑋珊報導】

聯合航空拖乘客落機事件,美聯社取得芝加哥民航局報告,執行任務的警察就事發過程有他的演繹,而聯航在聯絡緊急部門期間,就已提到問題源於超賣。

聯合航空月初召警員拖乘客落機,美聯社取得當天閘口的閉路電視畫面,看到醫生David Dao夫婦先後上機,之後看到Dao太太下機後又再走回機艙。

美聯社還公開聯航聯絡機場緊急部門的對話,提到要處理的問題源於超賣。

以下是聯合航空職員與O’Hare機場緊急部門代表的對話:

聯合航空職員:我們要救護員,抱歉,是要警員到C3閘口。

機場緊急部門代表:發生什麼事了?

聯合航空職員:兩名乘客拒按指示下機。

機場緊急部門代表:好的 可以形容一下乘客嗎?

聯合航空職員:我沒法,但主管已在閘口。

機場緊急部門代表:有其他資訊嗎?他們在喝酒嗎?在做類似的事?

聯合航空職員:沒有,那關乎超賣,沒自願下機之類的。

機場緊急部門代表:超賣?

聯合航空職員:是的。

機場緊急部門代表:你們超賣出發航班?

聯合航空職員:是的。

機場緊急部門代表:喔,明白。

接線員之後找警員上機處理,不久後就發生片段中的事件,美聯社同時也取得警員匯報。

當時執行任務的James Long講述由他角度出發的版本,他形容當他走近Dao時,他緊緊繞手,之後Long抓住他,將他從靠窗座拉向走道,但他突然掙扎和反擊,撞開Long的手,於是失平衡跌下,口部並撞到座椅扶手,由於他不願站起來,唯有把他拖走。

目前被勒令休假的Long表示,他也面臨失去工作,故此決定在報告中寫下他的版本,警方的報告也是從警員的角度出發,認為是將事件的責任歸咎於David Dao,指Dao 拒絕離開飛機,有攻擊性的態度。

聯航就事件道歉,並發表聲明說,事件不是一般的標準操作程序,今後都不會叫警員拖乘客落機。

民航局事發後向警員發放指引,強調只能在保障人命要控制或拘捕人時,才能用到武力。

David Dao 的鼻骨受傷,兩隻門牙脫落,他打算針對事件採取法律行動。

