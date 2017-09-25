鄭州列車再現跨省販嬰案 機警公安拘捕男女

【i-CABLE】

早前河南鄭州的一班列車上，鐵路公安識破一個女人販賣嬰兒。而在近日，公安在同一班次的列車又再破獲販嬰案，這次的疑犯是一對男女，他們對同行的女嬰漠不關心，分開盤問的時候又口供不一，最終揭發他們收了別人8,000元人民幣，跨省販賣嬰兒。

同一班次的列車，不同的乘警，一個多月內偵破兩宗跨省販賣嬰兒案件，同樣靠的是警察一雙觀察力強的法眼，發現一對可疑夫婦對初生女嬰漠不關心。

公安王永健多次來回發現，這對可疑夫婦只顧抱頭大睡，而穿著單薄的女嬰則躺在女子腳下。帶著滿腦子疑問，王永健決定去探探口風。

該女人聲稱，要帶同女嬰由四川到山東生活，但隨身行李只有半袋奶粉和數片紙尿片，沒有嬰兒的衣物，懷疑得到進一步證實，警察決定單獨盤問那對夫婦。

二人口供不一，又與公安向當地派出所核實的情況有所不同，在警誡下終於承認，為8,000多元當跑腿，他們涉嫌販賣嬰兒被捕。

(Copyright 2017 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。