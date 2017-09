鄭州列車再現跨省販嬰案 機警公安拘捕男女

【i-CABLE】

早前河南鄭州的一班列車上,鐵路公安識破一個女人販賣嬰兒。而在近日,公安在同一班次的列車又再破獲販嬰案,這次的疑犯是一對男女,他們對同行的女嬰漠不關心,分開盤問的時候又口供不一,最終揭發他們收了別人8,000元人民幣,跨省販賣嬰兒。

同一班次的列車,不同的乘警,一個多月內偵破兩宗跨省販賣嬰兒案件,同樣靠的是警察一雙觀察力強的法眼,發現一對可疑夫婦對初生女嬰漠不關心。

公安王永健多次來回發現,這對可疑夫婦只顧抱頭大睡,而穿著單薄的女嬰則躺在女子腳下。帶著滿腦子疑問,王永健決定去探探口風。

該女人聲稱,要帶同女嬰由四川到山東生活,但隨身行李只有半袋奶粉和數片紙尿片,沒有嬰兒的衣物,懷疑得到進一步證實,警察決定單獨盤問那對夫婦。

二人口供不一,又與公安向當地派出所核實的情況有所不同,在警誡下終於承認,為8,000多元當跑腿,他們涉嫌販賣嬰兒被捕。

