廣東清遠市有卡拉OK凌晨遭縱火,燒了半小時,造成18死、5人傷,初步調查指,疑犯與人爭執後放火,公安一度懸紅20萬元人民幣緝兇,到上午拘捕疑犯。

門口的大火,很快攻上樓,火勢相當猛烈,當時有很多途人。

凌晨12時半,公安接報清遠英德市一間卡拉OK著火,大火燒了約半小時,大致救熄,有途人指見到卡拉OK有人打架,之後著火,大火造成十多人死亡。

初步調查指,有男子與其他人口角後,用自己的電單車堵塞卡拉 OK 門口,再放火燒車,導致大火。

事發的卡拉OK是小型卡拉OK,樓高3層、樓房較舊,僅得一個出入口,公安懸紅20萬元人民幣通緝一名臀部燒傷,32歲、姓劉的男子,並在上午拘捕他,他承認放火,又指自己天明前回到家中睡覺。

