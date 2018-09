By

【KTSF】

舊金山Balboa高中開槍事件過後,所有學生週五復課,警方週四拘捕的4名涉案學生當中,其中一人被控8項罪名,收押在感化中心,另外3人已獲釋。

警方表示,該名學生被控疏忽開槍、隱藏槍枝、襲擊、攜帶槍枝和子彈到學校等一共8項控罪,由於該名學生未成年,所以沒有透露他的身份。

另外3名獲釋放的學生暫時未被起訴。

事發在週四上午,有人懷疑在Balboa高中一個課室內開槍,警方一度封鎖校園,以及附近兩間學校展開搜查,並在Balboa校園內檢獲一枝槍和子彈殼,學生事後提早放學。

