【KTSF 游瑋珊報導】

灣區捷運(BART)東灣Coliseum站數十人集體搶劫事件,警方再拘捕一名未成年人士。

上月22日多達60名青年在Coliseum站衝閘,搶劫最少7人,期間兩人受傷,警方拘捕第2名涉案青年。

便衣警員上週五下午4時許,在奧克蘭市(屋崙)Camden街6200號路段目擊另一宗劫案,其他警員加入追截匪徒汽車至880公路和Hegenberger Road一帶的位置。

匪徒汽車撞到另一輛汽車停下,3人棄車逃走時被警員抓到,其中一人是懷疑涉及捷運集體行劫案的未成年人士,警方以他涉嫌兩宗劫案將他拘捕。

