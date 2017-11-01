猶他州中國留學生命案疑兇落網 疑涉另一兇案（視頻）

By

【KTSF 江良慧報導】

猶他州大學校園附近週一晚發生劫車槍擊案，一名來自中國的華裔留學生中槍死亡，警方已經拘捕涉案槍手，他涉嫌也與另一宗發生在科羅拉多州的兇殺案有關。

被捕的是24歲白人男人Austin Boutain，警方指鹽湖城猶他州大學的華裔學生郭宸瑋（ChenWei Guo）週一晚把車停泊在學校附近的Red Butte Garden劇場閘口，Boutain在晚上9時左右，涉嫌企圖要劫車，並在期間槍殺郭宸瑋。

警方事後封鎖校園，並取消週二所有課堂，全面緝捕疑犯，結果Boutain週一在鹽湖城圖書館時，圖書館人員發現他，並隨即報警，警方立即到場把他拘捕。

現年23歲的郭宸瑋是來自北京的一年級學生，準備主修電腦，在國際學生和學者服務部擔任學生顧問，曾經以摩門教教士身份在猶他州Provo傳教。

大學發推文表示，對他的死感到傷心欲絕，也說正全力協助他家人來美。

不少認識郭宸瑋的人都在他的社交網頁上留言，對他遇害表示難以置信和極度傷心，也有人開設籌款網頁，資助他父母來美國和辦理後事的開支。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。