猶他州中國留學生命案疑兇落網 疑涉另一兇案（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

猶他州大學校園附近週一晚發生劫車槍擊案,一名來自中國的華裔留學生中槍死亡,警方已經拘捕涉案槍手,他涉嫌也與另一宗發生在科羅拉多州的兇殺案有關。

被捕的是24歲白人男人Austin Boutain,警方指鹽湖城猶他州大學的華裔學生郭宸瑋(ChenWei Guo)週一晚把車停泊在學校附近的Red Butte Garden劇場閘口,Boutain在晚上9時左右,涉嫌企圖要劫車,並在期間槍殺郭宸瑋。

警方事後封鎖校園,並取消週二所有課堂,全面緝捕疑犯,結果Boutain週一在鹽湖城圖書館時,圖書館人員發現他,並隨即報警,警方立即到場把他拘捕。

現年23歲的郭宸瑋是來自北京的一年級學生,準備主修電腦,在國際學生和學者服務部擔任學生顧問,曾經以摩門教教士身份在猶他州Provo傳教。

大學發推文表示,對他的死感到傷心欲絕,也說正全力協助他家人來美。

不少認識郭宸瑋的人都在他的社交網頁上留言,對他遇害表示難以置信和極度傷心,也有人開設籌款網頁,資助他父母來美國和辦理後事的開支。

