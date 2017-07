By

【KTSF 馮政浩報導】

東灣早前發生一連串汽車爆竊案,警方拘捕了4人,他們涉嫌破壞以及擅自進入50多輛汽車。

警方表示,疑犯上星五晚於東灣內陸的Lviermore市和Brentwood市犯案,其中兩名疑犯是年青非洲裔男子Brian Randolph和John Robertson,另外兩名懷疑涉案者則是未滿18歲少年。

4人是在Tracy市一架失車內被拘捕,他們在提堂時表示承認控罪。

