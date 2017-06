By

中半島Menlo Park市一名牧師涉嫌觸犯6項性襲擊罪,當中涉及未成年兒童,已被警方拘捕。

據舊金山紀事報報導,涉案的47歲牧師Victor Elizandro Tax-Gomez於週四被捕。

調查員指受害人包括成人和兒童,已有多人向警方舉報其惡行。

被告於El Señor Justicia Nuestra教堂擔任牧師,該教堂沒有對案件發表評論。

