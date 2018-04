By

【i-CABLE】

俄羅斯前特工斯科利帕父女在英國中毒案,女兒尤利婭已經出院。

33歲的尤利婭被送到安全地方,繼續接受治療。醫院稱她要求當局保障其私隱,不受傳媒打擾,因此會將其暫住地點保密。

英國的俄羅斯大使館恭賀尤利婭康復,但認為二人如果獲秘密安置到其他地方,俄方會視作綁架俄羅斯國民。

至於尤利婭父親斯科利帕早前已蘇醒,正在醫院接受治療,康復進度迅速。

他們上月初在英國中毒後昏迷,一度情況危殆。

