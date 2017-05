By

【i-CABLE】

中國最近出現一種模特兒,可謂殺出一條血路,更愈來愈吃香。

黃斐、地道廣州人,自小被稱「大隻妹」,性格樂天,胖得快樂,長大後誤打誤撞入行當大碼模特兒,之後更成為經紀人。

不是胖就能當大碼模特兒,那怎麼才能過關呢?王蘭曦是她其中一名得意門生,訓練出一個又一個有自信的大碼模特兒,黃斐的成就感不止於此。

