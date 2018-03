矽谷孵化器公司Plug and Play（視頻）

By

【KTSF 萬若全報導】

在美國有許多孵化器公司,其中矽谷的Plug and Play又被認為是最幸運的地方,因為PayPal 等大公司都曾選擇在這裡設立第一個辦公室,本台記者帶您參觀這間號稱全球最大的孵化器。

走進位於Sunnyvale市的Plug and Play,就被長長的簽名牆壁所震撼,許多人在這裡留下了激勵人心的字句,希望有一天自己創辦的公司也能在這裡掛上牌,就連奧巴馬總統都來參觀過。

在過去,許多人對蘋果創辦人Steve Jobs在自家車庫創業津津樂道,現在要創業,連車庫都不需要了,幾張桌子,用隔板圍起來,就是辦公室了。

Plug and Play Tech Center就提供這樣的場所,一早開始,這裡就人來人往,像個大市集。

優家樂共同創辦人錢書耀說:”所以我們當初選擇在這個地方來成立我們的公司,在這個地方立辦公室,就是因為他整個創新,創業的氛圍充滿了能量,所以我們希望他提供的服務,以及周圍的人,大家一起來創業。”

錢書耀創辦的居家照護應用程式從台灣起家,現在將服務拓展到灣區,就是在Plug and Play租了一個小隔間。

Plug and Play主要工作是連接創業項目,與各大企業每年投資100家以上公司,有不少成功的投資案例,PayPal跟Dropbox都是在這裡起家,現在已經變成市值幾十億的大公司。

Plug and Play作法是提供辦公空間,包括基本的辦公設施,網路還有會議室等等,舉辦活動與交流,有相當多的培訓項目,在對接資金方面,Plug and Play每年都會收到上千封的簡歷,最後只有不到5份才有機會去見VC。

錢書耀說:”有人在這邊找投資的對象,有人來這邊找投資機會,然後有人來這邊找創業夥伴,這裡面非常多的活動,有一些初創的展示,有外面的人來參加活動,來招人找合作夥伴,所以因為這邊機會特別多,所以在這樣的一個公司,辦公司在這個地方,等於把自己放在矽谷創業中心。”

為了接近創業,許多國際大銀行也都有工作人員派駐在這裡 ,隨時和他們所投資的創業者交流,同時也在這裏挖掘更多有潛力的投資對象。

Plug and Play的創始人也十分傳奇,伊朗人Saeed Amidi來美國留學,從未想要創業,無奈伊朗爆發革命,有家歸不得,轉而做房地產,將辦公室場地租給創業公司,2006年自己也正式投入矽谷創業圈,創辦了Plug and Play。

