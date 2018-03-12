矽谷孵化器公司Plug and Play（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

在美國有許多孵化器公司，其中矽谷的Plug and Play又被認為是最幸運的地方，因為PayPal 等大公司都曾選擇在這裡設立第一個辦公室，本台記者帶您參觀這間號稱全球最大的孵化器。

走進位於Sunnyvale市的Plug and Play，就被長長的簽名牆壁所震撼，許多人在這裡留下了激勵人心的字句，希望有一天自己創辦的公司也能在這裡掛上牌，就連奧巴馬總統都來參觀過。

在過去，許多人對蘋果創辦人Steve Jobs在自家車庫創業津津樂道，現在要創業，連車庫都不需要了，幾張桌子，用隔板圍起來，就是辦公室了。

Plug and Play Tech Center就提供這樣的場所，一早開始，這裡就人來人往，像個大市集。

優家樂共同創辦人錢書耀說：”所以我們當初選擇在這個地方來成立我們的公司，在這個地方立辦公室，就是因為他整個創新，創業的氛圍充滿了能量，所以我們希望他提供的服務，以及周圍的人，大家一起來創業。”

錢書耀創辦的居家照護應用程式從台灣起家，現在將服務拓展到灣區，就是在Plug and Play租了一個小隔間。

Plug and Play主要工作是連接創業項目，與各大企業每年投資100家以上公司，有不少成功的投資案例，PayPal跟Dropbox都是在這裡起家，現在已經變成市值幾十億的大公司。

Plug and Play作法是提供辦公空間，包括基本的辦公設施，網路還有會議室等等，舉辦活動與交流，有相當多的培訓項目，在對接資金方面，Plug and Play每年都會收到上千封的簡歷，最後只有不到5份才有機會去見VC。

錢書耀說：”有人在這邊找投資的對象，有人來這邊找投資機會，然後有人來這邊找創業夥伴，這裡面非常多的活動，有一些初創的展示，有外面的人來參加活動，來招人找合作夥伴，所以因為這邊機會特別多，所以在這樣的一個公司，辦公司在這個地方，等於把自己放在矽谷創業中心。”

為了接近創業，許多國際大銀行也都有工作人員派駐在這裡 ，隨時和他們所投資的創業者交流，同時也在這裏挖掘更多有潛力的投資對象。

Plug and Play的創始人也十分傳奇，伊朗人Saeed Amidi來美國留學，從未想要創業，無奈伊朗爆發革命，有家歸不得，轉而做房地產，將辦公室場地租給創業公司，2006年自己也正式投入矽谷創業圈，創辦了Plug and Play。

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