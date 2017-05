By

【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣Pleasanton市週六懷疑發生家庭糾紛,最後演變成槍擊案,警方在一個住宅內開槍殺死一名懷疑當時持槍的男子。

案件於週六近中午發生,3名警員接報去到Pleasanton市Burgundy Drive及Touriga附近一間住宅,處理一宗懷疑家庭糾紛案。

警員到達後,該間住宅的車房大門突然打開,發現一名持槍的男子在裏面,並走近警員,警員隨即開槍,該名男子當場死亡,他的身份尚未被公布。

有鄰居表示,當時大約聽到5至6下槍聲,但不知道死者當時有沒有開槍,住宅裏的人及警員都沒有受傷,縣地檢處及市警察局都分別對案件展開獨立調查。

