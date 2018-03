By

【KTSF 陳令楠報導】

東灣Pleasanton市政府目前接受市民辦理新護照申請。

市府官員表示,市府書記辦事處City Clerk’s Office從每週一至週四,早上10點半至11點半,以及下午1點至4點,為市民辦理新護照申請,市府書記辦事處將不會提供護照續期服務。

市民可以在國務院網站下載並填寫表格,但將簽名一欄暫時留白,等到了書記辦事處再簽名。

市民如需遞交新護照申請,則必須在市府網站上預約,最多可提前30日預約。

預約及查詢詳情,請瀏覽:http://www.cityofpleasantonca.gov/gov/depts/clerk/passportservices.asp

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。