By

【KTSF】

東灣Pleasant Hill一個油站週一晚遭打劫,警方公佈監控畫面,呼籲公眾提供線索。

警方表示,事發於週一晚6點40分,於Oak Park大道1616號的Mobil油站。

警方稱,兩名男子持槍進入油站,並搶走現金及一些商品,隨後兩名疑犯逃離現場。

警方指兩名疑犯都是身高6呎2吋,用黑色滑雪面罩遮著臉,一名疑犯為非洲裔,犯案時穿著綠色外套與黑褲。

另一名疑犯為非洲裔或拉美裔,犯案時穿著帶白色圖案的黑色連帽衫,白色T恤及藍色牛仔褲。

警方呼籲有線索的民眾向Pleasant Hill警局報案。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。