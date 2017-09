By

【KTSF】

成人雜誌《花花公子》創辦人Hugh Hefner週三病逝,終年91歲。

Hefner於1953年27歲時創辦月刊《花花公子》,以著名女星瑪麗蓮夢露的照片作創刊號封面及中間拉頁,雜誌自此聲名大噪,更被認為是促成50、60年代性解放思潮的重要因素。

雜誌除了刊登裸照,Hefner亦起用著名作家為雜誌撰文,訪問政要、文化、娛樂界名人,雜誌後來還發展成商業王國,有俱樂部、電視節目、出版社。

Hefner週三晚在洛杉磯的家中逝世,花花公子集團稱,他是自然死亡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。