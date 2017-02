By

【KTSF 古琳嘉報導】

家中有塑膠玩具青蛙的家長要特別注意了,一款以電池動力的玩具青蛙因為有化學物洩漏隱患需要回收。

由Moose玩具商生產的電動塑膠青蛙玩具,因為電池的化學物有外洩風險,需要大規模回收,回收的產品包括LIL青蛙和LILY PAD等。

業者表示,問題出在於設計上的瑕疵,如果電池的蓋子打開,有可能變成一個拋射體,其中的化學物可能外洩,目前收到17宗跟電池問題相關的受傷報告,涉及這次回收的玩具多達40萬個。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。