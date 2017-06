By

膠袋徵費在中國實施9年,更較香港早開始,但民眾不但未習慣不用,反而習慣每次購物都要買一個膠袋。

香港在2012年全面實施膠袋環保徵費計劃,商戶派膠袋,至少徵收5毫,而中國早於2008年就已推行類似膠袋徵收費措施、即「限塑令」,成效如何?

「限塑令」列明全國所有商場、超市、街市不得免費派膠袋,但在廣州很多小型超級市場照樣免費提供膠袋,因顧客已習以為常。

有環保人士認為,「限塑令」出台9年,但當局執法力度不大,政令在民間名存實亡。

對於「限塑令」成效不彰,官方《人民日報》撰文批評,指並沒有在源頭,例如生產和銷售方面下重藥。

有膠袋商戶擔心一旦限制生產,生意會受影響。他認為環保是大勢所趨,相信業界會適應市場變化。

