舊手提電話如何處理?原來手機的電路版內,亦會用到黃金,汕頭有不少小工場專門收舊手機,把黃金提取出來,工序繁複,不過賺到不少錢,但同時亦都帶來嚴重的污染問題。

有金撿?你沒有聽錯,手機裡真有黃金,就由這位「手機之煉金術師」與大家上上化學課。生意人當然不會放過淘金機會,汕頭貴嶼90年代開始,有很多小作坊形式工廠,大量買入電子垃圾再拆解,實行有金齊齊撿。

一噸廢舊手機,可提煉出約300克黃金,相比同樣一噸重的金礦石,就只含約10克黃金,明顯舊手機遠比金礦石「值錢」,工廠每月拆解1,000萬部舊手機,計算一下 ,一年就可提煉出價值10億人民幣黃金。

煉金背後,付出的是沉重代價,大量電子垃圾殘餘物,煉金過程產生的廢水、廢氣,令汕頭貴嶼飽受環境污染之苦。生意人眼中只有錢,這筆環境債恐怕永遠也償還不了。

