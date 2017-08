男子坐飛機傳性侵兒童短訊 被後方女乘客揭發被捕

By

週一從西雅圖飛往南灣聖荷西市的一個航班上,有女乘客無意中看到坐在前方的乘客,竟在傳送一些內容涉及性侵犯兒童的文字短訊,女乘客見狀感不安,遂通知機組人員,後者立即通報警方,在客機降落後,警員立即將涉案乘客拘捕。

被捕乘客為56歲男子Michael Kellar,警方跟據短訊內容,再拘捕50歲婦人Gail Burnworth,二人都居住在Tacoma市。

警方相信兩名年齡分別5歲和7歲的兒童遭到性侵犯,Burnworth是一名保母,而Keller可以透過她與兒童接觸。

警方沒有披露受害兒童與兩名疑犯的關係,也沒有披露兩名被告是如何認識。

女乘客對警方稱,Keller坐在他前面,用一部屏幕大的智能手機,用大字體傳送短訊,屏幕大至女乘客可以拍下Kellar短訊的內容。

Keller已被控企圖性侵兒童罪,Burnworth則被控強暴兒童等罪。

