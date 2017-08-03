男子坐飛機傳性侵兒童短訊 被後方女乘客揭發被捕

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【KTSF】

週一從西雅圖飛往南灣聖荷西市的一個航班上，有女乘客無意中看到坐在前方的乘客，竟在傳送一些內容涉及性侵犯兒童的文字短訊，女乘客見狀感不安，遂通知機組人員，後者立即通報警方，在客機降落後，警員立即將涉案乘客拘捕。

被捕乘客為56歲男子Michael Kellar，警方跟據短訊內容，再拘捕50歲婦人Gail Burnworth，二人都居住在Tacoma市。

警方相信兩名年齡分別5歲和7歲的兒童遭到性侵犯，Burnworth是一名保母，而Keller可以透過她與兒童接觸。

警方沒有披露受害兒童與兩名疑犯的關係，也沒有披露兩名被告是如何認識。

女乘客對警方稱，Keller坐在他前面，用一部屏幕大的智能手機，用大字體傳送短訊，屏幕大至女乘客可以拍下Kellar短訊的內容。

Keller已被控企圖性侵兒童罪，Burnworth則被控強暴兒童等罪。

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