舊金山國際機場再出事故 有航機險降落錯誤跑道

By

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山國際機場在過去的13個月內,差點發生幾宗涉及班機的意外,而兩天前再有一宗類似事件。

今次事件發生在週二中午12點左右,涉事的是一架由墨西哥城出發,前來舊金山國際機場的Aeromexico 668號客機。

聯邦航空管理局(FAA)發言人透露,班機在飛行途中,空管人員告知機師可以在28R跑道降落,機師亦向塔臺正確確認指令。

但在距離班機到達還有一英哩時,空管人員卻發現該班機準備在與28R平行、隔壁的28L跑道降落,而當時,該跑道上面停著一架載著乘客、準備出發前往夏威夷的維珍航空班機。

FAA發言人指,空管人員隨即命令,該Aeromexico班機放棄著陸,機師及時收到指令,並確認放棄著陸,改為在空中盤旋,隨後該班機安全降落。

今次是舊金山國際機場13個月來第5宗涉及班機的意外,去年7月,一架加航飛機在預備降落時,本應在28R跑道著陸,但飛機卻向著與28R跑道平行的跑道飛行,當時那條平行的跑道停著4架坐滿乘客、準備起飛的客機。

而在去年10月,另一架加航飛機在飛來舊金山國際機場途中,機場控制塔未知跑道是否已經為即將到達的班機做好著陸的準備,於是向該班機連續發出6次通知,指示該班機放棄著陸,但該班機都沒有回應。

在前年12月以及去年2月,都有班機意圖進入使用中的跑道。

今次事件發生在週二,當時風暴來襲灣區,局部地區有驟雨,氣象紀錄顯示,舊金山國際機場在事發時是陰天,能見度大約在10英哩左右。

FAA發言人表示,正在對事件進行調查。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。