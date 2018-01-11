舊金山國際機場再出事故 有航機險降落錯誤跑道

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【KTSF 陳令楠報導】

舊金山國際機場在過去的13個月內，差點發生幾宗涉及班機的意外，而兩天前再有一宗類似事件。

今次事件發生在週二中午12點左右，涉事的是一架由墨西哥城出發，前來舊金山國際機場的Aeromexico 668號客機。

聯邦航空管理局（FAA）發言人透露，班機在飛行途中，空管人員告知機師可以在28R跑道降落，機師亦向塔臺正確確認指令。

但在距離班機到達還有一英哩時，空管人員卻發現該班機準備在與28R平行、隔壁的28L跑道降落，而當時，該跑道上面停著一架載著乘客、準備出發前往夏威夷的維珍航空班機。

FAA發言人指，空管人員隨即命令，該Aeromexico班機放棄著陸，機師及時收到指令，並確認放棄著陸，改為在空中盤旋，隨後該班機安全降落。

今次是舊金山國際機場13個月來第5宗涉及班機的意外，去年7月，一架加航飛機在預備降落時，本應在28R跑道著陸，但飛機卻向著與28R跑道平行的跑道飛行，當時那條平行的跑道停著4架坐滿乘客、準備起飛的客機。

而在去年10月，另一架加航飛機在飛來舊金山國際機場途中，機場控制塔未知跑道是否已經為即將到達的班機做好著陸的準備，於是向該班機連續發出6次通知，指示該班機放棄著陸，但該班機都沒有回應。

在前年12月以及去年2月，都有班機意圖進入使用中的跑道。

今次事件發生在週二，當時風暴來襲灣區，局部地區有驟雨，氣象紀錄顯示，舊金山國際機場在事發時是陰天，能見度大約在10英哩左右。

FAA發言人表示，正在對事件進行調查。

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