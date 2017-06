By

【KTSF 崔凱橋報導】

中國東方航空(China Eastern Airlines)一架空中巴士,週日晚由澳洲悉尼起飛後不久,懷疑引擎故障,整流罩破了一個大洞,客機隨即折返,安全緊急降落,無人受傷。

班機由悉尼啟程前往上海,起飛後大約一小時,機組人員發現左方的一號引擎情況異常,就連乘客也察覺有不妥,工程人員隨即上前檢查,受損的整流罩位於客機左方引擎。

機師向控制塔匯報急須折返,客機先在上空盤旋,大約一小時消耗燃油,最終安全緊急降落。

涉事的客機機齡3年多,引擎製造商勞斯萊斯表示,將配合有關方面徹查事故原因。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。